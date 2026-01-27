V slovenskem parlamentu o nacizmu na Koroškem

Zelo odmevna razstava Koroškega muzeja Celovec z naslovom Hinschaun! Poglejmo - Koroška in nacionalsocializem, ki osvetljuje vladavino nacionalsocialistov na avstrijskem Koroškem med letoma 1938 in 1945 ter postavlja pod vprašaj dosedanjo tamkajšnjo kulturo spominjanja, je od včeraj na ogled v preddverju velike dvorane slovenskega parlamenta. Na ogled bo sicer le do petka. Ob njenem odprtju je bilo med govorci slišati pozive, da naj razstava prispeva tudi h gradnji boljšega sveta.

Posebej za Ljubljano zasnovana različica razstave, ki so jo leta 2025 pripravili v celovškem muzeju osem desetletij po koncu druge svetovne vojne, v štirih tematskih delih osvetljuje prepleteno zgodovino avstrijske Koroške in Slovenije. Razstava je nastala v sodelovanju s celovško Zvezo koroških partizanov in prijateljev protifašističnega odpora. Je prvi primer tovrstnega sodelovanja med celovškim muzejem in omenjeno organizacijo po letu 1945.

Pozornost izrinjenemu in pozabljenemu

Direktor Koroškega muzeja Wolfgang Muchitsch je pojasnil, da so v Celovcu na podlagi aktualnega stanja raziskav prvič po letu 1945 v deželnem muzeju pozornost namenili uveljavljanju moči in nasilni oblasti nacionalsocializma tako na avstrijskem Koroškem kot tudi v delih Slovenije. Posvetili so se tudi razdejanju in ranam, ki jih je ta povzročil, ter spominu nanje. Pozornost so po njegovih besedah tako namenili tudi tistemu, kar je bilo v preteklosti na avstrijskem Koroškem pogosto izrinjeno in domnevno pozabljeno in spregledano, prav z razstavo pa so pokazali na slepe pege v kulturi spominjanja, ki jih je po njegovih besedah za dobro prihodnost potrebno osvetliti.