»Družinam in posameznikom v stiski izkazujemo konkretno pozornost«

Devinsko-nabrežinski prvi mož Igor Gabrovec je pogovor začel s časom, ki hitro beži, a vseeno dopušča, da se marsikaj naredi. Idejno se je sprehodil od Trga sv. Roka do Sesljana, spomnil na volitve, na ukrepe v pomoč občanom in nanizal adute, ki jih skriva v rokavu.

Če pogledate na leto, ki je za nami, kateri projekt ali odločitev občine bi izpostavili kot najpomembnejši dosežek – in zakaj?

Pogled nazaj priča o času, ki neverjetno hitro beži, pa tudi o vrtoglavem nizanju dogodkov, ki minevanje časa osmišljajo in plemenitijo. Na prvi dan pomladi je bilo v Nabrežini praznično, ko smo skupnosti končno predali obnovljen nabrežinski plac. Vaški trgi niso le fizični prostori, so kraj, kjer se ljudje srečujejo, zbirajo, načrtujejo. Takoj smo mu povrnili tradicionalni semenj na prvi in tretji torek v mesecu. Prava novost, ki se je že takoj izkazala za posrečeno, pa je bolšji sejem, ki vsako tretjo soboto v mesecu privabi pisano množico ljudi vseh sort. Taki dogodki privabijo v vas nove obiskovalce, ki se zadržijo v kavarnah, spoznajo trgovine, zavijejo v cerkev ali na društveno razstavo.

Če naj izberem eno odločitev s simbolnim predznakom, potem je to sklep, ki smo ga sprejeli tik pred zaključkom leta, ko smo s spremembo občinskega pravilnika o dodatni dohodnini (Irpef) v občini zvišali prag oprostitve plačila občinske dohodnine na dvajset tisoč evrov dohodka. Smo med redkimi občinami v deželi in edini na Tržaškem s tako visokim pragom oprostitve. Ponosen sem na ukrep, ki predstavlja konkretno pomoč občankam in občanom z nižjimi dohodki in se pridružuje ostalim ukrepom, s katerimi izkazujemo konkretno pozornost in pomoč družinam in posameznikom v stiski. Z društvom Disequality in nekaterimi pomorskimi klubi razvijamo programe za vključevanje oseb s posebnimi potrebami, v Sesljanskem zalivu je lani prvič deloval inkluziven kiosk Autstanding, na plažo Castelreggio pa bomo ob začetku sezone namestili elektromehansko vodeni pripomoček za dostop invalidov s plaže v morje.

Katere od sprejetih odločitev bodo po vašem mnenju najbolj zaznamovale občino v prihodnjih letih?

Veliko si obetam od razvojnega potenciala, ki ga predstavlja paleontološko najdišče v Ribiškem naselju. Po zaključku zapletene birokratske poti smo v sodelovanju z deželo in Ministrstvom za kulturo končno sprožili zaključni del postopka, s katerim bo naša občina prevzela lastništvo in upravljanje širšega zgodovinsko in naravoslovno zanimivega območja med devinsko Sekado in izviri Timave pri Štivanu. Ob fosilih dinozavrov izpred 70 milijonov let, je to območje unikatno tudi zaradi arheoloških sledi iz obdobij, ki gredo od prazgodovine do prve svetovne vojne.

V minulih letih smo s sistemom javno-zasebnega partnerstva skoraj zaključili popolno obnovo in zamenjavo javnih svetil v vseh vaseh ter dodali prvo tranšo na novih odsekih. S sličnim instrumentov smo s prvim januarjem predali upravljanje sesljanskega doma za starejše občane socialni zadrugi, ki je bila v letih že preverjen in zanesljiv partner občinske uprave in bo v prihodnje investirala približno devet milijonov evrov v popolno obnovo in širitev doma. Tretji projekt javno-zasebnega partnerstva pa bomo sklenili letos, ko bomo sesljanskemu kopališču Castelreggio s štiri milijonsko naložbo povrnili nekdanji blišč.