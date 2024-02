Na bencinskem servisu po padcu motorista zagorel motor

Na bencinski servis v Kopru je sinoči ob 18.49 pripeljal 23-letni voznik motornega kolesa in natočil gorivo, ki pa je iztekalo iz rezervoarja. Ko je nameraval odpeljati, je tudi zaradi spolzke površine izgubil nadzor nad vozilom in padel, pri čemer se je motorno kolo vnelo.

Ogenj so pogasili uslužbenci bencinskega servisa, voznik pa se je pri tem tudi lažje telesno poškodoval. V postopku so policisti ugotovili, da motorno kolo ni registrirano,niti zavarovano, zato so vozniku izdali plačilni nalog, zbirajo pa obvestila tudi o kaznivem dejanju povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovitvah bodo policisti obvestili državno tožilstvo.