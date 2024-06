Na bencinskem servisu v Gračišču ponoči vlomili v bankomat

Koprski policisti so ponoči ob 3.53 posredovali na bencinskem servisu v Gračišču, kjer se je sprožil alarm. Ugotovili so, da so neznanci vlomili v notranje prostore, kjer so nasilno odprli bankomat. Iz njega so ukradli za zdaj še neznano količino denarja, nato pred prihodom policistov pobegnili. Policija izvaja intenzivno preiskavo in zbira informacije o kaznivem dejanju in storilcih, pri čemer obravnava kaznivo dejanje velike tatvine. Vse, ki bi v tem času kaj videli, slišali ali opazili prosijo, naj jim to čim prej sporočijo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.