Na Berlusconijevem pogrebu tudi slovenski veleposlanik

»Moja navzočnost na pogrebu Silvia Berlusconija nima nobene veze s politiko, ampak je šlo za spoštljiv poklon nekdanjemu državniku sosednje države,« je za Primorski dnevnik povedal slovenski veleposlanik v Italiji Matjaž Longar, ki je na včerajšnji žalni svečanosti v milanski stolni cerkvi zastopal Slovenijo. Slovenski diplomat je bil na pogrebu v družbi številnih kolegov iz drugih držav. Longar je dobil iz Ljubljane navodilo in bil naprošen, da gre v Milan.

»Slovenija je vendarle Italiji sosednja država, zato je bilo to sožalno in pietetno dejanje. Berlusconi je bil državnik in je imel za sabo toliko in toliko podpornikov, kar je naša država vedno spoštovala. O Berlusconiju politiku pa so mnenja v Italiji, kot vemo, zelo deljena in tega ne morem komentirati,« je pojasnil Longar.

»Berlusconijeve vlade so se večkrat ukvarjale s Slovenijo in tudi s slovensko manjšino. Večkrat je prišlo do različnih gledanj in tudi do napetosti, posebno v odnosih z manjšino, a ne samo,« je dodal veleposlanik. Očitno je imel v mislih italijanski veto na pridruženo članstvo Slovenije v EU iz leta 1994 in na stalno nagajanje Berlusconijevih vlad in njegove stranke Naprej, Italija izvajanju zaščitnega zakona in manjšinskih pravic.