Na Bovškem še vedno iščejo 55-letnega pogrešanega moškega

Bovški policisti so že 29. avgusta, ko so prejeli obvestilo, da na območju Bovca pogrešajo 55-letnega nemškega državljana Thomasa Antoniusa Cressa, začeli z iskalno akcijo, a ga vse do danes še niso našli, poročajo Primorske novice.

Od 25. avgusta je bil nastanjen v enem od namestitvenih objektov v Bovcu, nazadnje so ga opazili v soboto, 26. avgusta, v dopoldanskem času, kasneje pa se je za njim izgubila vsakršna sled. Visok je 180 centimetrov in je plešast.

Na območju Bovca so policisti našli njegov osebni avtomobil znamke seat ibiza, oranžne barve z nameščenimi registrskimi številkami. Kljub številnim izvedenim aktivnostim pogrešanega nemškega državljana policisti še niso našli.

Vse, ki bi pogrešanega tujega državljana opazili ali imeli kakršnekoli koristne informacije o njegovem izginotju, policisti prosijo, da jih o tem nemudoma obvestijo, in sicer lahko se zglasijo na Policijski postaji Bovec (Dvor 44 a), pokličejo na telefonsko številko: (05) 389 68 50, pišejo na elektronski naslov: pp_bovec.pung@policija.si. Lahko pa pokličejo tudi na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.