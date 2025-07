Na Braču zaradi požara evakuirali hotel in kamp

Nad Bolom na Braču je ponoči izbruhnil velik požar, zaradi katerega so morali evakuirati hotel in kamp. Gasilcem je požar davi do 6. ure uspelo lokalizirati, pri gašenju pa jim pomaga tudi kanader. Ogenj ne ogroža več objektov, poročajo hrvaški mediji.

Požar je izbruhnil v gostem borovem gozdu nad Zlatnim rtom. Zaradi močne burje se je hitro širil in ogrozil več objektov, tako zasebnih kot gostinskih, je davi za Hrvatski radio povedal gasilski poveljnik operativnega območja Brač Nikola Martinović.

»Evakuirali smo hotel in naselje v kampu, na srečo pa je vse minilo brez resnejših poškodb,« je dodal.

Na terenu je po njegovih navedbah trenutno 56 gasilcev in 22 vozil, od jutra pa jim pomaga tudi kanader. Vse objekte so uspešno zaščitili, a močna burja še vedno povzroča težave, zato bodo gasilci na terenu ves dan in verjetno tudi vso noč.