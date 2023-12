Na Češkem v soboto dan žalovanja po strelskem napadu

Na Češkem bo v soboto dan žalovanja za žrtvami napada na Karlovi univerzi v Pragi, v katerem je 24-letnik v četrtek ubil 14 ljudi, še 25 pa ranil. Med ranjenimi so trije tujci, je danes sporočil češki notranji minister Vit Rakušan. Prebivalci češke prestolnice so medtem že v četrtek zvečer na prizorišču streljanja prižigali sveče in polagali rože.

Dan žalovanja je v četrtek zvečer naznanil češki premier Petr Fiala. »Težko je najti besede, s katerimi bi izrazili obsodbo na eni strani, na drugi pa bolečino in žalost, ki ju v teh dneh pred božičem občuti naša celotna družba,« je dejal.

Streljanje je na filozofski fakulteti Karlove univerze v središču Prage odjeknilo okrog 15. ure. Napadalec je začel streljati na hodnikih in v predavalnicah stavbe, medtem ko so se osebje in študenti poskušali s pohištvom zabarikadirati v posameznih prostorih.

Policija je sporočila, da je bil napadalec, ki naj bi ga »eliminirali«, 24-letni študent univerze brez predhodne kazenske kartoteke. So pa pri njem našli »ogromen arzenal orožja in streliva«, je v četrtek pojasnil načelnik policija Martin Vondrašek.

Po besedah Rakušana je strelec orožje posedoval zakonito. Notranji minister je ob tem napovedal, da bodo v luči napada preventivno poostrili varnostne ukrepe v državi, vključno s povečano prisotnostjo oboroženih policistov na določenih lokacijah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vse žrtve je po navedbah policije ubil znotraj poslopja. Glede na poročanje medijev je med njimi vsaj nekaj njegovih študentskih kolegov. Od 25 ranjenih jih je 10 utrpelo resne poškodbe. Po navedbah češke javne televizije ČT je njihovo stanje stabilno. Nekateri naj bi utrpeli strelne rane rane v glavo, prsni koš in okončine.

Čeprav je policija kmalu po napadu sporočila, da neposredne nevarnosti za javnost ni več, njeni pripadniki danes kljub temu preventivno varujejo določene kraje, vključno s šolami.