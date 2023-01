Na Češkem zaradi izbruhov ptičje gripe odredili množičen zakol kokoši

Na Češkem so zaradi izbruhov ptičje gripe na eni največjih perutninskih farm v državi odredili zakol 750.000 kokoši. To predstavlja 15 odstotkov vseh kokoši v državi. Rejci perutnine zaradi teh odločitev napovedujejo rast cen kokošjih jajc. V zadnjih tednih so primeri ptičje gripe prizadeli tudi več kot ducat čeških kmetij. V državni veterinarski upravi so povedali, da so razmere zelo resne in da so samo decembra zaznali deset novih izbruhov, pri čemer se tempo še pospešuje.

V prvih dneh novega leta so zabeležili štiri nove izbruhe, rejci perutnine pa ocenjujejo, da bo zakol kokoši na eni največjih farm v državi povzročil rast cen kokošjih jajc.

Da bi pravočasno zajezili širjenje visoko patogenega seva ptičje gripe H5N1, ki se lahko prenaša tudi na ljudi, je veterinarska uprava češkim rejcem minuli mesec odredila, da se perutnina zadržuje v zaprtih prostorih.

Evropske zdravstvene oblasti so opozorile, da so med oktobrom 2021 in septembrom 2022 zaznali 2500 izbruhov na farmah v 37 evropskih državah, zaradi česar so morali pobiti 50 milijonov ptic. Trenutno preučujejo možnost uporabe cepljenja za ustavitev širjenja virusa.

Po navedbah evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni je tveganje za okužbo pri ljudeh nizko, večje pa je pri tistih, ki so v rednem stiku s pticami in perutnino.