Tatovi so bili na delu v Benečiji, na državni cesti, ki od Špetra pelje v Podbonesec, kjer na več počivališčih oz. parkiriščih razstavlja 14 skulptur umetnik Giordano Zorzi. Ena od teh je bila tarča tatov, poroča časopis Il Friuli. Gre za marmornato skulpturo, v celoti izdelano iz t.i. florentinskega kamna. Visoka je dva metra in tehta kar 17 kvintalov, velja pa 60 tisoč evrov. Tatovi so jo privezali na traktor in jo poskusili odpeljati, poskus pa se je izjalovil, saj se je premaknila le za 30 centimetrov. Očitno so precenili svoje sposobnosti in so tako ostali praznih rok. Poskus tatvine je odkril sam umetnik, ki je dogodek prijavil karabinjerjem.