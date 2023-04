Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so danes zjutraj na cesti za Piancavallo v kraju Pra di Piana oživljali kolesarja, ki ga je obšla huda slabost. Padel je in obležal brez zavesti na cestišču. Na kraj je poleg reševalnega vozila priletel reševalni helikopter. Prepeljali so ga v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli v kritičnem zdravstvenem stanju. Na kraju so bili tudi gasilci.