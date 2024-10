Na cestninski postaji pri Ukvah zasegli 130 kilogramov marihuane

Finančni policisti so v preteklih dneh na cestninski postaji pri Ukvah v občini Naborjet-Ovčja vas ustavili kombi čeških registrskih tablic in v njem odkrili 130 kilogramov marihuane. Ugotovili so, da je kombi pripotoval iz držav vzhodne Evrope. V njem so opazili tovor konopljinih cvetov (Cannabis sativa), hitri test je pokazal, da gre za marihuano. Prevažali so jo v 122 vakuumskih vrečkah, iz katerih naj se ne bi širil vonj, ki bi ga lahko prepoznali izurjeni psi. Da bi prekrili vsebino, so jih pospravili v neprepoznavne škatle.

Finančni policisti so posumili o podatkih, ki so bili zapisani na prevoznih listinah ter o embalaži. Poleg tega se je iz kabine širil sumljiv vonj. Vozilo so pregledali, pri čemer jim je bila v pomoč izurjena psica Krizia, ki je zavohala nezakoniti tovor. Zasežena marihuana bi bila na črnem trgu zagotovila do milijona in pol evrov zaslužka.

Voznika kombija, 43-letnega poljskega državljana in 42-letno potnico so aretirali. Finančni policisti so nadalje ugotovili, da je mamilo prispelo v Italijo iz Češke in je bilo namenjeno v Francijo. Preiskava se vsekakor nadaljuje.