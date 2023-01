Na Danskem ob manjši uporabi gotovine leto brez bančnih ropov

Danska je ob vse manjši uporabi gotovine zabeležila prvo leto brez bančnih ropov, je včeraj sporočil tamkajšnji sindikat bančnih uslužbencev. Največ, 221 bančnih ropov so na Danskem zabeležili leta 2000. Kot so pojasnili, so banke zaradi vse bolj brezgotovinske družbe začele zmanjševati obseg gotovinskih storitev, zaradi česar roparji nimajo veliko možnosti za plen. Po navedbah sindikata je bilo leta 2000 221 bančnih ropov, od leta 2017 pa je število počasi upadlo na manj kot deset letno.

Danska centralna banka je marca lani sporočila, da se je uporaba gotovine od leta 2017, ko je bila uporabljena za 23 odstotkov plačil, do leta 2021 prepolovila na 12 odstotkov. Opuščanje gotovine je še pospešila pandemija covida-19.

Sindikat je opozoril, da so ropi sicer redkejši, da pa se številni bančni uslužbenci, prisotni ob ropih, še vedno spopadajo s posledicami. Nekateri še vedno trpijo za simptomi, kot so tesnoba, žalost, razdražljivost, nemir in nespečnost, so pojasnili.