Na delovišču drugega tira v predoru zagorel delovni stroj

Na delovišču drugega tira je včeraj v predoru Lokev (T1 iz koprske smeri) na globini okoli 1800 metrov zagorel delovni stroj za odvoz materiala. Sprva so požar poskušali pogasiti zaposleni, prisotne pa so nato morali zaradi gostega dima evakuirati. Dva od zaposlenih sta se nadihala dima in so ju na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči. Na srečo se nista huje poškodovala in sta bila po zadnjih informacijah že danes prisotna na deloviščih drugega tira. Gasilci ZGRS Sežana, PGD Materija, Divača in Lokev so se ob prisilnem prezračevanju skozi servisni predor prebili do kraja požara in ga nato tudi uspeli pogasiti. Na omenjenem delovišču danes pristojne službe zbirajo podatke o vzroku nesreče in vse okoliščine nesreče.

»Zahvaljujemo se vsem zaposlenim delavcem, ki so ravnali prisebno in odgovorno ter gasilcem in reševalcem, ki so uspešno in pravočasno omejili požar,« so zapisali v sporočilu družbe 2TDK in med drugim opozorili, da posvečajo pomenu varnosti na gradbiščih drugega tira ustrezno skrbnost in pozornost, pri čemer so v letošnjem novembru med drugim organizirali republiško rudarsko reševalno vajo.