Na deželnih avtocestah pričakujejo prvi val dopustnikov

Jutri, v četrtek, 26. maja, družba Autovie Venete na deželnem avtocestnem omrežju pričakuje močno povečan promet. Šlo bo za prvo generalko pred letošnjimi poletnimi počitnicami, ugotavljajo. Na plaže v Furlaniji Julijski krajini in v sosednjem Venetu namreč prihajajo številni turisti iz tujih držav, pri čemer opozarjajo, da je jutri v Avstriji ob vnebovhodu priznani praznik. Pričakujejo, da bo promet zgoščen zlasti na avtocesti A23 na odseku med Vidmom jug in vozliščem pri Palmanovi, v smeri Palmanove, ter na avtocesti A4 med Trstom in Benetkami, v smeri Benetk. Razmere bodo najbolj težavne v jutranjih urah, medtem ko bi se morale malo izboljšati v popoldanskih urah. Promet bo povečan tudi od petka, 27. maja do vključno nedelje, 29. maja.