Na domu skrival ekstazi, hašiš, posušeno konopljo in amfetamine

Policisti iz Ilirske Bistrice so minuli četrtek, 22. februarja, na podlagi odredbe Okrožnega sodišče v Kopru opravili hišno in osebno preiskavo pri 41-letniku iz okolice Ilirske Bistrice.

Med hišno preiskavo so odkrili in zasegli 83 tablet ekstazija, dve manjši PVC vrečki hašiša, okoli 100 gramov posušene konoplje in PVC vrečko z manjšo količino amfetaminov. Osumljenca bodo policisti ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.