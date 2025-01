Na domu skrival heroin, metamfetamine in kokain

Novogoriški policisti so minuli petek opravili hišno preiskavo pri 43-letniku iz občine Ajdovščina, ki so ga sumili povezanosti s preprodajo drog, poročajo Primorske novice.

Med preiskavo njegovega doma in pripadajočih prostorov so našli ter zasegli več vrst prepovedanih drog, gotovino in različne pripomočke, kot so tehtnice, elektronske naprave in nosilci podatkov.

Med zaseženimi drogami so bili heroin (40 gramov), metamfetamin (10 gramov), kokain in različne tablete. Analiza je potrdila, da gre za prepovedane substance. Poleg drog so policisti odkrili tudi petarde, bodalo in naboje. Zaradi teh predmetov bodo zoper osumljenca uvedli postopek zaradi kršitev zakonov o eksplozivih in orožju.

Policija je o preiskavi obvestila tožilstvo v Novi Gorici. Osumljenca so v soboto privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor. Moškega so policisti že večkrat obravnavali zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami.