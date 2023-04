Na dražbi zbirka Freddieja Mercuryja

Pri londonski avkcijski hiši Sotheby’s bo septembra dražba intimne zbirke zvezdnika skupine Queen Freddieja Mercuryja. Skupno 1500 predmetov prodaja njegova dolgoletna prijateljica Mary Austin. Med predmeti pokojnega pevca so med drugim dragocene umetniške slike najbolj znanih umetnikov ter pevčeva na roko napisana besedila pesmi.

Po poročanju britanskega BBC pričakujejo, da bo izkupiček dražbe presegel šest milijonov britanskih funtov. Del izkupička od dražbe bo namenjen v dobrodelne namene.

Mercury je svojo zasebno zbirko umetniških del zbiral 30 let in jo hranil na svojem domu v zahodnem Londonu. V kuhinji njegovega doma med drugim visi slika Pabla Picassa. Picassov portret njegove soproge je ocenjen na od 50.000 do 70.000 britanskih funtov. Preden je pevec leta 1991 umrl, je hišo in njeno vsebino zapustil prijateljici Mary Austin.

»Zbirka vas popelje globlje v posameznika in človeka, ki sem ga poznala. Vidiš spekter njegovega okusa. Gre za zelo inteligentno in prefinjeno zbirko,» je v ekskluzivnem pogovoru za BBC spregovorila Austin.

Eden od vrhunec septembrske dražbe bo Mercuryjeva na devetih straneh ročno napisana delovna različica besedila ene največjih skladb skupine Queen We Are The Champions, vključno s harmonijami in akordi. Po napovedih naj bi jo prodali za od 200.000 do 300.000 britanskih funtov.

Vseh 1500 predmetov bo pred dražbo poleti na ogled pri Sotheby’s v Londonu v posebej zasnovanih razstavnih prostorih, posvečenim različnim vidikom Mercuryjevega življenja.

Takrat 19-letna Austin je bila na zmenku s kitaristom skupine Queen Brianom Mayem, ko je leta 1970 prvič srečala Mercuryja. Kasneje sta skupaj zaživela in si ostala blizu tudi, ko ji je glasbenik povedal, da je homoseksualec. Skrbela je za pevca, ko je ta oslabel zaradi aidsa. Po naravi sramežljiva in zadržana Austin je po Mercuryjevi smrti le redko spregovorila v javnosti.

Kot je sedaj povedala danes 72-letna Austin, je pevec skupine Queen še vedno pomemben del njenega življenja. »Pogrešam zabavo, humor, njegovo toplino in energijo,» je povedala. Pojasnila je, da se je za prodajo Mercuryjeve zbirke in njegovih osebnih predmetov odločila, ker »mora urediti lastne zadeve«.

»Napočil je čas, da sprejmem težko odločitev in zaprem to zelo posebno poglavje v svojem življenju,» je povedala Austin, ki na dražbi z izjemo«osebnih daril« in skupnih fotografij prodaja vse ostalo.