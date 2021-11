Na Dunaju prišlo do množičnega protesta

V središču Dunaja se je danes na protestu proti ukrepom zaradi novega koronavirusa ter napovedanem obveznem cepljenju zbralo okoli 35.000 ljudi. Protest poteka na pobudo skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ), čeprav na njem ni njihovega vodje Herberta Kickla, ki je okužen s koronavirusom. Protestniki vzklikajo Svoboda, številni pa v nasprotju s pravili, ki veljajo v Avstriji, ne nosijo mask tipa FFP2. Nekateri nosijo zvezde, kakršne so v času nacizma morali nositi Judi, na njih pa piše »necepljen«. Opaziti je tudi plakate z napisi »Tako se je začelo leta 1938« ter takšne, ki enačijo kanclerja Alexandra Schallenberga z nacističnim zdravnikom Josefom Mengelejem.

Proticepilci protestirajo tudi v Zagrebu in v več mestih po Avstraliji, čeprav so tam potekali tudi manjši shodi v podporo zdravstvenim ukrepom. Protestniki so nasprotovali s cepivi povezanim ukrepom, ki niso univerzalni, veljajo pa le za nekatere poklice. V Melbournu je večtisočglava množica pozvala k aretaciji premierja zvezne države Viktorija Daniela Andrewsa in izrazila jezo zaradi spornih novih predlaganih pooblastil za preprečevanje pandemije covida-19.