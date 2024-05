Na ferati se je pretrgal kabel

Gorski reševalci iz Rablja in reševalci finančne policije so ponoči posredovali na zahtevnem območju soteske Belega potoka v občini Naborjet-Ovčja vas, kjer so se trije slovenski pohodniki iz Kopra znašli v težavah. Na izpostavljenem skalnatem grebenu na nadmorski višini kakih 900 metrov se je na ferati pretrgal kabel, kar jim je onemogočalo vsakršno premikanje. Ostali pohodniki, ki so bili z njimi, so poklicali na pomoč. Reševalna akcija je stekla ob 22. uri. Gorski reševalci in reševalci finančne policije so slišali njihove glasove okrog polnoči, do njih pa so se zaradi zahtevnosti območja z veliko težavo prebili šele ob 1.30. Nudili so jim med drugim oblačila in toplo pijačo. Za odhod s kraja so reševalci najprej razmišljali, da bi počakali jutranjo zoro, ko bi lahko priletel reševalni helikopter. Nato pa so se odločili, da jih bodo spustili z vrvjo do potoka. Operacije so se nadaljevale do 4. ure, ko so tri pohodnike pospremili na varno.