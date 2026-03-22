Na Generalnem konzulatu RS v Trstu naval volivcev

Na Generalnem konzulatu RS v Trstu (v Ul. Teatro Romano 24) so danes zjutraj beležili tako visoko število volivcev za državnozborske volitve, da je okrog 11. ure zjutraj zmanjkalo glasovnic za volilni okraj Sežana, tako da neka časa volivci, ki pripadajo temu okraju, niso mogli glasovati. Na Generalnem konzulatu so se takoj aktivirali, tako da so nato na volišče dospele nove glasovnice. V tujini je na enem volišču zmanjkalo glasovnic za enega od 88 okrajev, na kar so pridobili nove glasovnice, je zaplet v Trstu za RTVSLO pojasnil direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Igor Zorčič.