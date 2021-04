Na Gorenjskem načrtoval strelski pohod

Slovenski državljan iz okolice Kranja naj bi načrtoval strelski pohod v neki javni ustanovi, po neuradnih informacijah naj bi šlo za šolo. Preprečili so ga slovenski policisti in ameriški varnostni organi, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Ameriški varnostni organi so pošiljko orožja (avtomatsko strelno orožje, polavtomatsko pištolo in strelivo), kupljeno na temnem spletu, odkrili in zasegli, saj je bilo skrito v mikrovalovni pečici. O tem so obvestili slovensko policijo, ki je osumljenca prijela na njegovem domu, so povedali pri Policijski upravi Kranj.

Kot poroča spletni Večer, ki se sklicuje na neuradne informacije, naj bi šlo za srednješolca iz okolice Kranja, ki naj bi imel sicer težave v šoli. Policija tega ni potrdila, dejala je, da gre za odraslo osebo.