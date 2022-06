Na Goriškem največje srečanje Slovencev doslej

Novi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je takoj izpolnil obljubo in za svoj prvi uradni obisk v tej vlogi izbral Gorico, v kateri se je srečal v bistvu z vsemi predstavniki Slovencev v Italiji. Današnje srečanje v Trgovskem domu ni bilo le spoznavne narave, saj se je minister takoj lotil dela in začrtal več konkretnih projektov. Med temi nedvomno izstopajo slovensko zastopstvo v italijanskem parlamentu, organizacija »največjega srečanja Slovenk in Slovencev iz zamejstva, sveta in domovine doslej«, Evropska prestolnica kulture 2025, Benečija in tržaški Narodni dom.

Pred srečanjem z novinarji in nato s predstavniki Slovencev v Italiji – od županov in županj ter politikov vse do predstavnikov civilne družbe, šolstva in najrazličnejših zvez, organizacij in društev – se je Arčon v družbi državne sekretarke Vesne Humar, ki ju je spremljal konzul v Trstu Peter Golob, udeležil delovnega sestanka za zaprtimi vrati s skupnim predstavništvom Slovencev v Italiji. Sodelovali so predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj, predsednik paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine Marco Jarc, deželni svetnik Lige Danilo Slokar, senatorko Demokratske stranke Tatjano Rojc pa je zastopal njen sodelavec Rudi Pavšič.

»Začrtali smo način dela, dogovorili pa smo se tudi o tematikah, ki nas čakajo. Zastavili smo si cilje, za katere verjamem, da jih lahko uresničimo. Spet se bomo sestali jeseni, ko bomo določili prioritete, ki jih bomo morali najprej realizirati in katere bomo lahko uresničili na dolgi rok,« je po sestanku povedal Arčon in napovedal mesečne sestanke s predstavniki manjšine, če bo potrebno pa celo tedenske.