Na Goriškem najvišja, na Tržaškem najnižja volilna udeležba

Na voliščih v Italiji so do 12. ure danes zabeležili 14,9-odstotno volilno udeležbo na referendumu za potrditev ali zavrnitev ustavne reforme o ustroju italijanskega pravosodja, kar je precej višji odstotek v primerjavi z referendumom iz leta 2020, ko je do 12. ure volilo 12,2 % volilnih upravičencev, končna udeležba pa je bila 53,8 %. Nadpovprečno, 17,86-odstotno volilno udeležbo so do 12. ure beležili v Furlaniji - Julijski krajini. Najvišja je bila na Goriškem (18,71 %), sledijo Pordenonska (17,93 %), Videmska (17,77 %), in Tržaška (17,48 %).

Na državnozborskih volitvah v Sloveniji, kjer je mogoče oddati svoj glas do 19. ure danes, je do 11. ure glasovalo 362.383 volivcev oziroma 21,38 odstotka vseh volilnih upravičencev. Leta 2022 je do 11. ure glasovalo 21,05 odstotka vseh volilnih upravičencev, končna udeležba pa je tedaj bila 70,97-odstotna, tako da je bila jutranja udeležba letos rahlo višja.