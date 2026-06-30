Na Goriškem temperature ponekod presegle 40 stopinj Celzija

Na Goriškem so temperature ponekod presegle 40 stopinj Celzija, je razvidno iz podatkov omrežja polprofesionalnih meteoroloških postaj Davis Instruments, ki jih je na družbenih omrežjih objavil Carlo Bregant, eden od ustanoviteljev strani Pazzi per il meteo goriziano & storm chasing. »Gre za zgodovinski dan,« je zapisal. V Ločniku so ob 14.42 namerili najvišjo dnevno temperaturo 40,6 stopinje Celzija, v Gorenjem Polju pri Desklah 40,4 stopinje Celzija, v Šempetru 40 stopinj Celzija in v Gorici 39,4 (podatek MeteoGO) oz. 39,2 stopinje Celzija (Davis Instruments).

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa iz FJK je do 15. ure v Koprivnem namerila najvišjo temperaturo 38,5 stopinje Celzija, v Červinjanu in Gradišču 38,4 stopinje Celzija in na goriškem letališču 38 stopinj Celzija.

Na Tržaškem je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa iz FJK do 15. ure v Bazovici, kjer je bil vpliv burjice oz. vzhodnega vetra najbolj občuten, namerila najvišjo temperaturo 37,8 stopinje Celzija, v Zgoniku pa 37,7 stopinje Celzija. Enako temperaturo, 37,7 stopinje Celzija je tržaški navtični inštitut nameril v Trstu, medtem ko je Arpa na pomolu Bandiera namerila najvišjo temperaturo 35,9 stopinje Celzija, od 13. ure pa je bilo z morskim vetrom nekoliko manj vroče.