Pri Fernetičih zagorel tovornjak

Pri Fernetičih, na cestnem odseku, ki zaselek povezuje z avtocestnim priključkom, je danes popoldne zagorel tovornjak. Voznik je nameraval parkirati tovorno vozilo, ko je opazil, da izpod pokrova motorja uhaja gost dim. Takoj je izstopil in se umaknil na varno, kabino pa so zajeli ognjeni zublji. Na kraj so okoli 13.15 prihiteli gasilci z Opčin, ogenj so pogasili z gasilno peno, zublji so medtem načeli tudi polpriklopnik s tovorom. Ko so gasilci ukrotili plamene, so z vodo še ohladili razbeljeno pločevino in se lotili odpravljanja posledic požara. V nesreči se ni poškodoval nihče, nastala je le velika gmotna škoda.