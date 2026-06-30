V sredo zaradi vročine še rdeče opozorilo, zvečer rumeno zaradi neviht

Arso je do srede zvečer ob 20. uri objavil rdeče opozorilo zaradi vročine, nato pa v sredo zvečer za celotno Slovenijo rumeno opozorilo zaradi neviht. Na Primorskem bo veljalo od 18. do 24. ure. V četrtek in petek za zdaj ni videti novih vremenskih opozoril.

Do vključno srede bo prevladovalo sončno in zelo vroče vreme. V sredo zvečer bo naše kraje dosegla hladna vremenska fronta, ob kateri bodo nastajale nevihte, ki bodo lahko ponekod močne. Ob morju bo zapihala burja. Temperatura se bo spuščala, vročinski val se bo zaključil.

Od četrtka bo več dni s sončnim vremenom in temperaturami, ki bodo okrog dolgoletnega povprečja.