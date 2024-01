Na hitri cesti Vipava-Razdrto je sinoči zagorelo tovorno vozilo. Gasilci GRC Ajdovščina, PGD Vipava, Podnanos, Postojna, Hruševje, Veliko Ubeljsko in Razdrto so požar pogasili. Reševalci nujne medicinske pomoči so oskrbeli lažje poškodovanega voznika