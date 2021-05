Na Hrvaškem do konca aprila več kot pol milijona turistov

Na Hrvaškem so v tekočem letu do konca aprila zabeležili 592.000 prihodov turistov in več kot dva miijona nočitev, kar je približno 10 odstotkov manj kot lani, je sporočila Hrvaška turistična skupnost. Obiskalo jo je 203.000 tujih gostov, ki so opravili več kot milijon nočitev. V ospredju so bili gostje iz Nemčije in Slovenije, pred turisti iz Bosne in Hercegovine, Italije, Češke, Avstrije in ZDA.

Levji delež sta opravili istrska in primorsko-goranska županija ter splitsko-dalmatinska županija. Najbolj obiskani so bili Zagreb, Rovinj, Split, Zadar, Poreč, Opatija in Dubrovnik.

Prvi štirje meseci so bili uspešni, je ocenila hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac in povedala, da je Hrvaška pripravljena na bolj množičen turistični obisk.

Prvi konec tedna v maju pa je bilo na Hrvaškem 41.400 turistov, ki so opravili 157.000 nočitev. Število nočitev se je v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu povečalo kar za 277 odstotkov.