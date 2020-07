Na Hrvaškem nova žarišča med udeleženci fantovščine, poroke in pogreba

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 71 novih primerov okužbe s koronavirusom. Nova žarišča okužbe so se pojavila v zaledju Splita med udeleženci fantovščine, poroke in pogreba. Notranji minister Davor Božinović je obnovil poziv, naj udeleženci tovrstnih obredov strogo spoštujejo zdravstvena navodila.

V zadnjih 24 urah so zabeležili eno novo smrtno žrtev. Med okuženimi so tudi štirje zaposleni na hrvaškem zunanjem ministrstvu.

Aktivnih okuženih na Hrvaškem je trenutno 754, epidemiološka krivulja beleži padec v primerjavi s preteklim tednom, je povedal minister za zdravstvo Vili Beroš.

Od 25. februarja so na Hrvaškem potrdili skupno 4993 okužb z novim koronavirusom, od tega je 4099 obolelih že okrevalo. Hospitaliziranih je 132 ljudi, osem jih je na respiratorjih. Povprečna starost obolelih je 46,9 leta.