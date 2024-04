Na območju novogoriške železniške postaje našli še dve bombi

V soboto so pirotehniki na območju novogoriške železniške postaje našli še dve letalski bombi, torej že peto in šesto. Odkrili so ju pri detekciji terena. Prvo, 100-kilogramsko angleško letalsko bombo so našli v višini Supernove. Nato so bolj proti koncu železniške postaje odkrili še drugo, ameriško, prav tako 100-kilogramsko. Obe sta bili brez vžigalnika, zato so ju pirotehniki lahko že odstranili, pri čemer ne bo potrebna evakuacija. Odpeljali so ju v začasno skladišče, kjer bosta v roku treh mesecev uničeni.

»Na območju sedmega tira smo zaznali 39 potencialnih točk,« je povedal Darko Zonjič, vodja Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. »Ogromno tirnic smo dobili na globini dveh, treh metrov, pa tudi dele pločevine vagonov.« Danes bodo pregledali še 20 točk, pravi Zonjič in dodaja: »Doslej smo pregledali tiste točke, ki so imele večje magnetno polje. Tako da bomo videli, kaj se bo pokazalo.« S pregledom bodo nato nadaljevali tudi na drugih tirih.