Ob izraziti vremenski fronti rumeno in oranžno opozorilo

Ob hladni vremenski fronti, ki bo jutri prešla naše kraje, sta civilna zaščita iz FJK in Arso objavili rumeno oz. oranžno opozorilo. Civilna zaščita iz FJK za jutri (torek) ob 16. do 20. ure razen za gorski svet opozarja pred močnimi sunki vetra. Arso je za jutri (torek) od 15. do 24. ure objavil oranžno opozorilo zaradi močnega vetra (burje), ki bo v sunkih lahko dosegala hitrost o 100 do 120 kilometrov na uro. Od 15. do 23. ure pa opozarjajo tudi pred nevihtami. V gorskem svetu opozarjajo tudi pred izdatnejšimi padavinami in nevarnostjo snežnih plazov.