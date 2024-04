Na čezmejnem pohodu več kot petsto udeležencev

Lepo sončno vreme ter želja po rekreaciji in druženju so v nedeljo kar 514 ljudi zvabili na 27. čezmejni pohod Vivicittà - Poživimo mesti, ki so ga priredili UISP, ZSŠDI, Športna zveza Nova Gorica, Marathon Club Gorizia in ŠD Mark iz Šempetra pod pokroviteljstvom goriške in novogoriške občine.

Pohodniki, ki so se zbrali na Travniku, so imeli na voljo tri krožne proge - 5-kilometrsko, 8-kilometrsko in 12-kilometrsko, ki so se vile iz središča Gorice v smeri Šempetra in Marka. Pred startom so jih nagovorili novogoriški župan Samo Turel, goriška odbornica Sarah Filisetti, deželna predsednica UISP Sara Vito, predsednik Športne zveze Nova Gorica Miran Müllner ter pokrajinski predsednik UISP Enzo Dall’Osto.

Najštevilčnejši skupini sta bili Go Atletic s 46 prijavljenimi in Nordic Walking Atletica Gorizia s 35 prijavljenimi pohodniki. Najstarejša udeleženca sta bila Angelo Gelsomi o in Leonora Lorenzotto, oba letnika 1941, najmlajša udeleženca pa Kiara Velikonja - letnik 2023 - in Margherita Carloni, ki je rojena leta 2022. Dve udeleženki sta prišli iz oddaljene Sicilije. Ob koncu pohoda so udeležence pričakali topel obrok s pašto, podelitev nagrad in druženje.