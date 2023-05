Na Hrvaškem pričakujejo rekordne vodostaje Kolpe in Save

Reke na Hrvaškem so po večdnevnih poplavah večinoma začele upadati. Izjemi sta Kolpa in Sava, ki bi na območju Petrinje in Siska lahko dosegli rekordne vodostaje, ogroženi pa so tudi nasipi. Hrvaški premier Andrej Plenković je danes poudaril, da je najpomembnejše, da v poplavah ni bilo žrtev, in napovedal vlaganja v protipoplavno obrambo.

Plenković je ob začetku današnje seje vlade napovedal pomoč države prizadetim v poplavah in kot ključno izpostavil, da ni bilo smrtnih žrtev. Pri tem je navedel Italijo, kjer je bregove prestopilo 12 rek, umrlo pa je 13 ljudi, medtem ko so jih 20.000 evakuirali. To po njegovih besedah pomeni, da je Hrvaška s tega vidika v boljšem položaju.

»Moramo sprejeti ukrepe za zmanjšanje tveganja poplav ter še naprej vlagati v vodno gospodarstvo in utrjevanje nasipov,» je dejal premier na današnji seji vlade. Ocenil je, da so tako ekstremne padavine za ta del leta v Evropi neobičajne, a da jih bo zaradi podnebnih sprememb v prihodnje še več.

Direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković je na seji vlade povedal, da so reke v Gračcu in Obrovcu v zadrski županiji upadle. Vodostaj Otuče v Gračcu se je znižal za meter in pol, Zrmanje v Obrovcu pa za en meter, tako da so lahko začeli sanacijo škode. Za več ko pol metra je upadla tudi reka Una v Hrvatski Kostajnici na meji z Bosno in Hercegovino, zato so preklicali izredne razmere.

Đuroković je še sporočil, da v Hrvatskih vodah pričakujejo, da bosta danes za en meter upadli tudi reki Korana in Kolpa na območju Karlovca. Tako bodo lahko tudi tam odpravili izredne razmere, napore pa bodo usmerili na območje Petrinje, Siska in Jasenovca. Tam še vedno naraščata Kolpa in Sava, obstaja pa tudi strah pred tem, da bi popustili nasipi, ki so pod velikim pritiskom, pred dvema letoma in pol pa jih je poškodoval tudi rušilni potres.