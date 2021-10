Na Hrvaškem rekordna cena dizelskega goriva

Cena dizelskega goriva na Hrvaškem je danes prvič presegla mejo 11 kun (1,47 evra) za liter, poročajo hrvaški mediji. Cena dizla se je tako praktično poravnala s ceno bencina. Dizel se je podražil povprečno za 28 lip (3,7 centa) za liter, bencin za 22 lip (2,9 centa), avtoplin pa za sedem lip (0,9 centa), je objavil portal cijenegoriva.info.

Objavili so tudi seznam vseh ponudnikov goriv na bencinskih črpalkah na Hrvaškem. Razvidno je, da so cene dizelskih goriv v razponu od 10,87 do 11,29 kune za liter.

Cene 95-oktanskega bencina se gibljejo med 11,00 in 11,27 kune, cene 100-oktanskega bencina pa med 11,69 in 11,83 kune.