Za bazovski šoht 2,4 milijona evrov, park miru ostal brez sredstev

Za dodatno zavarovanje in promocijo območja bazovskega šohta 2.400.000 evrov, za koriščenje bivšega begunskega taborišča pri Padričah kot muzeja in raziskovalnega centra dodatna dva milijona, za vzdrževanje spomenikov žrtvam fojb in eksodusa 80.000 evrov, za ureditev Parka miru na območju openskega strelišča, kjer je bilo predlaganih 240.000 evrov, pa nič. Tudi to je razplet današnjega dogajanja v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine ob obravnavanju popravkov v okviru sprejemanja poletnega rebalansa deželnega proračuna za letošnje leto oz. triletje 2025-2027.

Današnji je bil še zadnji predviden dan obravnave predloga poletnega rebalansa in zadevnih popravkov (vsega skupaj jih je bilo okoli 500), saj je za danes napovedano tudi končno izglasovanje 1,46 milijarde evrov težkega dokumenta. Do današnjega popoldneva so svetniki z glasovi večine in tudi nekaj priložnostnih glasov iz opozicije izglasovali člene, ki so se nanašali na proizvodne dejavnosti in turizem (135 milijonov evrov), kmetijstvo (94 milijonov), okolje (103 milijone), lokalno samoupravo, varnost in manjšinske jezike (215 milijonov), infrastrukturo in promet (228,7 milijona), kulturo in šport (117,8 milijona) ter zdravstvo in socialo (128 milijonov evrov.

Današnja seja se je dopoldne začela z nadaljevanjem obravnave člena o kulturi in športu, ki se je pričela že v četrtek. Pri tem je dva popravka predložil tudi svetnik stranke Slovenska skupnost (SSk) Marko Pisani, ki na podlagi političnega dogovora sedi v skupini opozicijske Demokratske stranke: eden se je nanašal na prispevek v višini 240.000 evrov za ureditev Parka miru na območju strelišča na Opčinah, drugi pa je predlagal prispevek 500.000 evrov za župnije in cerkvene organizacije za obnovo premičnin in opreme, zlasti orgel. Pisanijeva popravka je podprla celotna opozicija, ravno tako kompaktno pa je proti nastopila celotna desnosredinska večina in tako sta bila popravka zavrnjena.