Na Hrvaškem zaradi podražitve energentov občutno znižali DDV

Hrvaška vlada bo zaradi povišanja cen energentov, da bi nudila pomoč prebivalcem in podjetjem, občutno znižala davek na dodano vrednost, je sporočil premier Andrej Plenković. Pri zemeljskem plinu se bo DDV znižal od zdajšnjih 25 odstotkov na 5 odstotkov, pri čemer bo nova stopnja veljala do marca 2023. Pri elektriki bodo DDV za nedoločen čas znižali od zdajšnjih 25 odstotkov na 13 odstotkov, pri živilih, kot so denimo sveže meso, jajca, zelenjava, sadje, olje in maslo prav tako na 13 odstotkov. 13-odstotni DDV bo veljal tudi za higienske vložke in tampone. Manj obdavčena bo tudi industrijska proizvodnja, 13-odstotni DDV pa bo veljal tudi za kulturne prireditve, poroča časopis La voce del popolo.

Z znižanjem davka na dodano vrednost se bo elektrika dejansko podražila za 9,6 odstotka, je obrazložil premier Plenković, zemeljski plin pa za največ 20 odstotkov, medtem ko je bil predviden 79-odstotni porast njegove cene.