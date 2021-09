Na intenzivni terapiji 86 covidnih bolnikov

V Sloveniji so včeraj ob 6528 PCR testiranjih potrdili 1143 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 17,5-odstoten. Opravili so tudi 31.268 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR testiranjem,

Hospitaliziranih je 348 covidnih bolnikov, kar je sedem več kot dan prej, od teh jih 86 potrebuje intenzivno zdravljenje, pet več, je na tiskovni konferenci povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

Po oceni NIJZ je v državi trenutno 12.422 aktivnih primerov okužbe, kar je 533 več kot dan prej.

V zadnjih dveh tednih so v Sloveniji potrdili 587 okužb na 100.000 prebivalcev, to povprečje se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 25. Povprečje v zadnjih sedmih dneh pa je 1017 okužb, to je 20 več kot dan prej.