Prikrita racionalizacija slovenskih šol?

Prikrit način racionalizacije slovenske šolske mreže: to je po prepričanju Sindikata slovenske šole poteza italijanskega ministrstva za izobraževanje, po kateri sta iz obveznega kadrovskega seznama osebja (v italijanščini »organico di diritto«) za prihodnje šolsko leto 2024/2025 za slovenske šole v Italiji izpadli dve mesti za poklicni profil vodje uprave.

Novico je, piše v sporočilu za javnost, ki ga je podpisala vodja SSŠ Katja Pasarit, posredoval vodja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino Igor Giacomini, vest pa je pri slovenskem šolskem sindikatu povzročila vidno zaskrbljenost. Prisotnost vodje uprave je namreč ključnega pomena za nemoteno in normalno delovanje vsake šolske ustanove, še posebej pa to velja za tiste šole, ki imajo le poverjenega ravnatelja, opozarja Pasarit. Umanjkanje dveh vodij uprav bi namreč hudo prizadela slovensko šolsko mrežo v Italiji, dodaja vodja SSŠ, ki poudarja tudi, da bi se morala s takim predlogom najprej soočiti tudi Deželna komisija za slovenske šole.

»Število vodij uprav mora ostati nespremenjeno. Število avtonomnih slovenskih šol v naslednjem šolskem letu bo namreč enako njihovemu številu v tekočem. Zato je poteza ministrstva za šolstvo le prikrit način racionalizacije slovenske šolske mreže, proti kateri se je večinsko izrazila šolska komisija in z njo tudi številni deležniki naše narodne skupnosti. Spomnimo naj, da je mnenje deželne komisije v zadevah šolske mreže obvezujoče,« piše Katja Pasarit, ki dodaja, da bo SSŠ temu vprašanju zelo pozorno sledil in bo od ministrstva za izobraževanje zahteval preklic omenjenega ukrepa.

To bi bil že tretji poskus ukinitve avtonomije nekaterih slovenskih šol z odpravo ravnateljskih mest in mest vodij uprav. Najprej je to za tri slovenske šole predvidevala lanska junijska medministrka uredba. Proti temu načrtu je zavzela stališče Deželna komisija za slovenske šole, deželna vlada, ki je po zakonu pristojna za ureditev šolske mreže, pa ni šla v krčenje slovenskih šol. Zatem je generalna direktorica Deželnega šolskega urada za FJK Daniela Beltrame predlagala združitev tržaških licejev Prešeren in Slomšek ter tehniških zavodov Zois in Stefan. Tudi ta predlog je Deželna komisija za slovenske šole zavrnila.