Na južni strani Alp pomlad trka na vrata

Evropa je te dni vremensko razdvojena. Nad osrednjimi in severnimi evropskimi predeli so v začetku tedna nastala globoka in izrazita ciklonska območja, ki so marsikje ob zelo močnih vetrovih povzročala hude težave. Na južni strani Alp pa je vremenska slika pod vplivom obsežnega sredozemskega anticiklona povsem drugačna in pomlad trka na vrata.

Vremenske fronte se bodo pomikale onstran alpskega grebena in bodo skoraj neprepoznavno vplivale na vreme pri nas. Obeta se nam več stanovitnih in povečini sončnih dni z le občasno zmerno oblačnostjo, izjema bo noč na petek, ko ni izključeno manjše poslabšanje. Občasno bo morda nekaj več vlage, toda šibka burjica bi morala v prihodnjih dneh prečistiti ozračje.

Od danes do vključno sobote bo v glavnem prevladovalo sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. V noči na petek in v petek zjutraj ni izključeno nekaj več oblačnosti, ponekod morda tudi z manjšimi kratkotrajnimi padavinami. Mestoma bo lahko nekaj več vlage. Od časa do časa bo pihala šibka burjica. Najvišje dnevne temperature bodo v tem tednu ponekod v nižinah lahko že presegle 15 stopinj Celzija.