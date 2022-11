Na Kitajskem največ novih okužb od začetka pandemije

Na Kitajskem so v sredo zabeležili največ novih okužb z virusom sars-cov-2 v enem dnevu od začetka pandemije covida-19, kažejo danes objavljeni uradni podatki Pekinga. Kitajske oblasti medtem nadaljujejo s strogimi zajezitvenimi ukrepi. Zaprtje so po sredinih protestih po novem odredile tudi za milijonski Zhengzhou. V sredo so na Kitajskem zabeležili 31.444 novih lokalnih primerov okužbe s koronavirusom, od tega jih je bilo 27.517 asimptomatskih. S tem so presegli dosedanji rekord, ko so sredi aprila v enem dnevu našteli 29.317 novih okužb, poročajo tuje tiskovne agencije. Pred dnevi so sicer na Kitajskem potrdili tudi prve smrti zaradi covida-19 v zadnjega pol leta.

Glede na to da ima Kitajska 1,4 milijarde prebivalcev, gre za relativno nizke številke, a previsoke za Peking, ki za razliko od večine preostalega sveta vztraja pri politiki ničelne tolerance do covida-19. Že zaradi veliko manjših izbruhov te bolezni so na Kitajskem stroga zaprtja, množična testiranja in karantene doletele milijone ljudi.

Nekateri Kitajci so po skoraj treh letih pandemije tega vse bolj naveličani in jezni, posledice pa močno občuti tudi kitajsko gospodarstvo. V zadnjem času se zato vrstijo sporadični protesti. V skoraj vseh večjih kitajskih mestih se zajezitveni ukrepi trenutno zaostrujejo. Peking po pisanju nemške tiskovne agencije dpa spominja na mesto duhov, zaprti so šole, vrtci in trgovine. Vse več stanovanjskih naselij je popolnoma zaprtih. V južni metropoli Guangzhou popolno zaprtje velja za več okrožij. V Šanghaju po novem obiskovalci pet dni po prihodu v mesto ne smejo v restavracije in trgovine. V Chongqingu sme kakih 30 milijonov prebivalcev potovati le še v nujnih primerih in z negativnim testom.

Od polnoči po lokalnem času (17. ure danes po srednjeevropskem času) bo petdnevno zaprtje veljalo tudi za milijone ljudi v osmih okrožjih mesta Zhengzhou.