Na kolesarski progi padla in obležala nezavestna

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes posredovali na mednarodni kolesarski progi Alpe Adria pri Ukvah na območju občine Naborjet-Ovčja vas, kjer je 63-letna kolesarka padla s kolesa in obležala nezavestna. Na pomoč na interventno telefonsko številko 112 so poklicali drugi kolesarji, ki so bili z njo v skupini. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom s Trbiža, ji je na kraju nudilo najnujnejšo pomoč. Priletel je nato reševalni helikopter, s katerim so jo prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli nezavestno v hudem zdravstvenem stanju. Na kraju so bili tudi karabinjerji s Trbiža, ki preverjajo dogodek.