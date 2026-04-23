Na Koprskem ta konec tedna pričakujejo povečan promet in polne dvorane

Slovenska Istra se pripravlja na izjemno pester podaljšan konec tedna, ki bo na območje pripeljal trume obiskovalcev, poročajo Primorske novice. Policisti pričakujejo povečan promet in polne dvorane, zato napovedujejo strožji nadzor in opozarjajo na morebitne zastoje.

Že v petek in soboto zvečer bo Arena Bonifika gostila razprodan koncert Maxa Pezzalija. Glasbeno dogajanje bo trajalo pozno v noč, kar bo močno obremenilo lokalno infrastrukturo. Prav tako v petek zvečer košarkarski navijači potujejo v Ilirsko Bistrico. Tam domači klub KK Plama-Pur igra prvo finalno tekmo druge slovenske košarkarske lige proti Goričanom. Organizatorji pričakujejo polne tribune, vključno z močno podporo gostujočih navijačev.

Vrhunec dogajanja Koper čaka v soboto. Že opoldne se bodo v Žusterni pri Snack Baru zbrali motoristi, pravo varnostno tveganje pa predstavlja večerni nogometni obračun. Ob 20.15 se bosta na stadionu Bonifika udarila domači FC Koper in ljubljanska Olimpija. Zaradi tekme visokega tveganja bodo policisti močno okrepili svojo prisotnost, poroča Policijska uprava Koper.

Pripadniki organiziranih navijaških skupin bodo na obalo prihajali že v zgodnjih popoldanskih urah. Policisti bodo zato varovali ljudi in premoženje ne le na samem stadionu, ampak tudi v širši okolici mesta. Številni dogodki bodo med 17.00 in 22.30 močno ovirali promet. Vozniki lahko pričakujejo zapore in zastoje predvsem na ulici Zore Perello Godina, Piranski cesti, celotni Pristaniški ulici, Ukmarjevem trgu in območju mestnega kopališča.

Zaradi prepleta glasbenih, športnih in motorističnih dogodkov policisti obiskovalce pozivajo k strpnosti. Vse udeležence prireditev prosijo, da dosledno upoštevajo navodila varnostnikov, rediteljev in policistov. Pravočasen prihod na prizorišča bo ključen za zmanjšanje gneče in preprečevanje slabe volje, vozniki pa naj se v času največjih obremenitev izognejo središču Kopra in okolici Bonifike.