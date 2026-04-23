Planinka zdrsnila pod Prisojnikom

S helikopterjem Slovenske vojske so jo prepeljali na Vršič

Spletno uredništvo |
Bovec |
23. apr. 2026 | 16:20
Včeraj so policisti prejeli obvestilo o nesreči pod Prisojnikom na Bovškem, kjer je planinka zaradi zdrsa padla in se lažje poškodovala, poročajo Primorske novice. Po dosedanjih ugotovitvah je 32-letna državljanka Hrvaške med čakanjem na druga dva planinca, ki sta se odpravila na vrh, zdrsnila po pobočju in se skotalila približno 100 metrov nižje. Pri padcu se je lažje poškodovala in ni mogla nadaljevati poti. Na kraj so odšli reševalci Gorske reševalne službe Bovec in člani združene ekipe GRS–HNMP z Brnika. Planinko so oskrbeli in jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na Vršič.

