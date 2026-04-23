V Novi Gorici pri 36-letnem moškem našli drogo in elektronske tehtnice

Policisti v Novi Gorici so v ponedeljek pri 36-letnem moškem opravili hišno preiskavo in našli snovi, ki bi lahko bile droga, in elektronske tehtnice. Odvzeli so mu prostost. S kazensko ovadbo zaradi suma proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami so ga v sredo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Ko so poskušali izvesti hišno preiskavo, je moški najprej poskušal pobegniti, a so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. V preiskavi, v kateri so uporabili službenega psa, so našli in zasegli približno 3,5 kilograma rastlinskih delcev, ki bi lahko bili konoplja, in 90,7 grama bele prašnate in grudaste snovi, ki bi lahko bila kokain. Prav tako so zasegli 541 t. i. vape cigaret, za katere obstaja utemeljen sum, da vsebujejo psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Hkrati so zasegli sedem elektronskih tehtnic, elektronsko napravo, pripomočke za razpečevanje prepovedanih drog in nekaj tisoč evrov gotovine. Zasežene posušene rastlinske delce in druge zasežene snovi in predmete so poslali v nadaljnjo analizo. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali v policijskih prostorih. O vseh ugotovitvah so obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

S kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so ga v sredo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper njega odredil pripor.

Policija do zdaj osumljenca še ni obravnavala, so povedali na PU Nova Gorica.