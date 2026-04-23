Zelena luč slovenske vlade za nove žičnice na Kaninu

Slovenska vlada je danes na pobudo Občine Bovec sprejela sklep o izdaji uredbe o koncesijah za graditev novih žičniških naprav na Kanin - dveh krožno kabinskih žičnic in sedežnice Veliki graben. Uredba bo prispevala k nadaljnjem razvoju turistične dejavnosti na območju smučišča Kanin, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Po pojasnilih vlade je uredba sprejeta na pobudo Občine Bovec, ki je na infrastrukturno ministrstvo naslovila predlog za sprejem koncesijskega akta za graditev novih žičniških naprav. Te bodo povezane z obstoječo žičniško infrastrukturo.

Zakon o žičniških napravah za prevoz oseb določa, da je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za žičniško napravo pridobiti koncesijo, pred tem pa mora vlada sprejeti koncesijski akt, so dodali na vladnem uradu za komuniciranje.

Koncesija se za vse žičniške naprave podeli za 40 let, pogodbe bo po pooblastilu vlade sklenil minister, pristojen za infrastrukturo. Koncesionar bo lahko na podlagi koncesij pridobil gradbeno dovoljenje za nove žičniške naprave.