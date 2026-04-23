Slovenske železnice uvajajo novost pri validaciji vozovnic

Na začetnih postajah bodo morali potniki pokazati vozovnico pred vstopom na vlak

23. apr. 2026 | 15:36
Slovenske železnice uvajajo novost: vozovnice bo od 1. maja na začetnih postajah treba validirati (pokazati sprevodnikom) pred vstopom na vlak, poroča spletni portal MMC RTV SLO. Potniki, ki bodo na vlak vstopili na vmesnih postajah, bodo vozovnico validirali kot do zdaj.

Od 1. maja dalje bo vlakovno osebje (sprevodniki) vozovnice na začetnih postajah z mobilnim terminalom validiralo že pred vstopom na vlak, torej na peronu oz. pri vratih. Za potnike, ki bodo na vlak vstopili na vmesnih postajah, pa sprememb ne bo, saj bodo vozovnico še naprej validirali pri osebju med samo vožnjo.

