Na koprski policiji notranja preiskava zoper več kriminalistov

Po poročanju Slovenskih novic so na koprski policijski upravi začeli notranjevarnostni postopek, v katerem preverjajo očitke o sumu odklonskih ravnanj policistov, ki naj bi sodelovali s kriminalci, poročajo Slovenske novice. Uvedbo postopka so za časnik potrdili na koprski policiji, o domnevnih nepravilnostih so bili obveščeni tudi na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT).

Kot na podlagi ovadbe, ki so jo v uredništvo prejeli pred mesecem dni, danes poroča časnik, naj bi bili v domnevno nečedne posle po navedbah naznaniteljev vpleteni kriminalistična inšpektorica, zaposlena na oddelku za ekstremno nasilje, nekdanji prvi mož koprskih kriminalistov, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije, vodja oddelka za kriminalistično obveščevalno dejavnost, kriminalist iz skupine za prepovedane droge in višji kriminalistični inšpektor.

»Lahko vam potrdimo, da smo omenjena pisanja prejeli tudi v policiji in glede na to, da njihova vsebina nakazuje na sume odklonskih ravnanj policistov, smo v povezavi s tem začeli notranjevarnostni postopek, v katerem bodo očitki preverjeni,« je za Slovenske novice sporočila tiskovna predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec.

»Potrjujemo, da je posebni oddelek SDT prejel dve prijavi v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na Policijski upravi Koper,« so časniku sicer brez imen potrdili na SDT.

Kot dodaja časnik, naj bi visoke policijske uslužbence naznanila Nysret Hoxhay in David Klemenc, ki sta trenutno v priporu zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Kriminalisti naj bi se sestajali z njima, jima izdajali podatke, določene kriminalce pa naj bi celo ščitili.

V zameno za informacije in domnevne druge usluge naj bi ju napeljevali h kaznivemu dejanju kraje, medtem ko sta bila istočasno oba na prikritih preiskovalnih ukrepih, o čemer da sta bila po navedbah Hoxhaya in Klemenca z njihove strani vnaprej obveščena, kriminalisti pa naj bi za informacije in druge domnevne usluge prejemali denar.

Za naznanitev domnevno nečednih ravnanj naj bi se po pisanju časnika odločila, ker naj jima ne bi povedali, da ju bodo kljub domnevnemu sodelovanju priprli zaradi obtožb o prometu s prepovedanimi drogami. Menita, da so ju domnevno »skorumpirani policisti« kaznovali, ker da z njimi nista hotela sodelovati pri nepravilnostih. Hoxhay tudi trdi, da pri njem niso našli grama prepovedane droge, dodajajo Slovenske novice.