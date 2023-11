Na Krasu ustrelil medvedko, ki je napadla drugega lovca

Pretekli torek, 22. novembra, smo poročali, da je dan prej lovec na območju med Volčami in Vremščico ustrelil medveda, ki ga je napadel.

Včeraj je prišlo do podobnega dogodka na območju Krasa, za zdaj še niso sporočili točnega kraja, kjer je medvedka napadla lovca. Člani Lovskega društva Štanjel so izvajali skupni lov, pri čemer sta se 49-letni in 46-letni lovec nahajala na stojišču, ko je do njiju nenadoma pritekla medvedka in 49-letnika začela gristi in udarjati s šapami. Drugi lovec je medvedko ustrelil in jo pokončal, napadeni lovec pa je v bolnišnici.

Napadenega lovca so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico Šempeter, saj mu je medvedka povzročila poškodbe po trebuhu, glavi in rokah. 49-letnik ni v življenjski nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Koper.