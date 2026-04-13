Na Madžarskem po 16 letih konec vladavine Viktorja Orbana

Na volitvah na Madžarskem je prepričljivo zmagala opozicijska stranka Tisza Petra Magyara, ki si je zagotovila dvotretjinsko večino v parlamentu. Po 16 letih se z oblasti poslavlja Viktor Orban, ob tem pa številni evropski voditelji ne skrivajo zadovoljstva.

Po 84 odstotkih preštetih glasovnic kaže, da bo imela Tisza v parlamentu 138 od 199 sedežev, torej dovolj za spremembo ustave.

Dosedanji premier Viktor Orban je, kmalu, ko je postalo jasno, da je poražen, čestital zmagovalcu volitev. 62-letni Orban je svojim privržencem dejal, da je izid volitev »jasen in boleč«. »Nismo dobili odgovornosti niti možnosti, da vladamo,« je dejal.

Vodja Tisze, ki je nagovoril privržence v Budimpešti, pa je dejal, da so znova osvobodili Madžarsko. »Uspelo nam je, skupaj smo zrušili režim Viktorja Orbana,« je dejal Peter Magyar.

»Tisza ni samo zmagala na volitvah - vse kaže, da bomo imeli dvotretjinsko večino v parlamentu. To pomeni miren in učinkovit prenos oblasti,« je dejal. Spomnil je, da je Orbanov režim skušal narediti vse, da bi ustavil Tiszo, vključno z uporabo obveščevalnih služb, zato njena zmaga pomeni »triumf nad lažjo«.

Magyar je pred privrženci še dejal, da želi biti Madžarska znova evropska država, ob tem pa je množica začela vzklikati »Rusi, pojdite domov«. Dejal je, da so Madžari danes rekli da Evropi, ter napovedal, da bodo obnovili madžarsko demokracijo.

Ob novici, da se Orban, ki je veljal za trn v očesu EU, poslavlja, evropski voditelji niso skrivali navdušenja.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X zapisala, da »evropsko srce danes na Madžarskem bije močneje«. »Madžarska je izbrala Evropo,« je poudarila in dodala, da to Evropo dela močnejšo.

Francoski predsednik Emmauel Macron je zapisal, da Francija pozdravlja zavezanost Madžarov vrednotam EU.

Nemški kancler Friedrich Merz pa je sporočil, da se veseli dela z novim madžarskim premierjem. »Združimo moči za močno, varno in predvsem združeno Evropo,« je zapisal.

Britanski premier Keir Starmer je v čestitki Magyaru zapisal, da je to zgodovinski dan ne le za Madžarsko, temveč za evropsko demokracijo, ter dodal, da se veseli sodelovanja z njim. Da se veseli sodelovanja z novim madžarskim premierjem, je zapisala tudi italijanska premierka Giorgia Meloni.

Magyaru je čestital tudi slovenski premier Robert Golob in poudaril, da je njegova zmaga tudi zmaga za Evropo.

Zmage opozicije so se razveselili tudi v Kijevu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da si želi sodelovati z novim madžarskim premierjem.

Orban je sicer užival podporo tako ameriškega predsednika Donalda Trumpa kot ruskega predsednika Vladimirja Putina. Trump mu je tik pred volitvami izrekel podporo, v Budimpešto pa je prišel ameriški podpredsednik JD Vance.

Volilna udeležba je bila rekordna, pol ure pred zaprtjem volišč je dosegla 77,8 odstotka.